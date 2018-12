Roma, Marconi e Portuense stravolte: via i posti auto per corsie bus e bici

Viale Marconi e via Portuense completamente stravolte e rivoluzionate. Le due importanti arterie del quadrante sud di Roma cambieranno completamente aspetto a causa dei nuovi progetti approvati dalla Giunta capitolina. Rabbia tra i cittadini della zona per l'ingente diminuzione dei posti auto.

Il progetto prevede interventi radicali con la realizzazione di due nuove corsie preferenziali e una bike lane che riqualificheranno l’intera area. Roma servizi per la mobilità ha bandito le gare per questi due progetti.

Nel dettaglio viale Marconi, una volta completati i lavori, si presenterebbe con una preferenziale al centro della strada in entrambi i sensi di marcia. Per poter fare ciò, bisognerebbe abbattere tutti gli alberi che attualmente dividono la carreggiata e, soprattutto, eliminare tutti i posti auto al centro. Marconi è una zona di Roma dove parcheggiare è da sempre un'impresa e una eventuale diminuzione dei posti auto disponibili sta generando rabbia tra gli abitanti e i commercianti della zona. Adiacente alla preferenziale, vi sarà una corsia dedicata alle auto e dei parcheggi a raso (saranno molti meno rispetto a quelli presenti in precedenza) ai quali sarà affiancata una pista ciclabile, a 50 centimetri dai marciapiedi. Un progetto su un percorso di 2,5 chilometri, da via degli Orti di Cesare fino alla stazione metro Marconi, che prevederà anche nuove banchine di fermata per gli autobus.

L’altra preferenziale sarà realizzata su via Portuense: da Largo La Loggia a via Majorana, una corsia protetta al centro della carreggiata con nuove pedane di fermata per i mezzi pubblici. L’intervento prevede inoltre il rifacimento dei cigli dei marciapiedi.

Il sindaco Virginia Raggi sul progetto: “Favorire gli spostamenti dei cittadini ed il trasporto pubblico, ridurre i tempi di attesa e aumentare la sicurezza per gli utenti. In quest’ottica s’inseriscono gli interventi che stiamo realizzando per dotare la città di nuove corsie riservate esclusivamente ai mezzi pubblici. Stiamo cambiando la viabilità della Capitale, grazie anche alla stesura del Piano urbano della mobilità sostenibile, che disegna nuove linee tranviarie e metropolitane, passando per le ciclabili e i parcheggi di scambio, creando una nuova mappa per la Capitale”.

Per la corsia preferenziale di viale Marconi si è aperta a ottobre scorso la Conferenza di servizi. L’obiettivo è quello di collegare la Stazione Trastevere e le due fermate della Metro B, San Paolo Basilica e Marconi, inizialmente con una corsia riservata agli autobus e, in prospettiva, anche attraverso una linea tranviaria. Proprio per questo le banchine di accesso al trasporto pubblico sono progettate in modo da risultare compatibili per i due tipi di trasporto, gomma e ferro.

“Il nostro obiettivo è migliorare tutti i collegamenti e ridurre il traffico privato. Aumentando la rete capillare di corsie riservate al tpl, si riducono i tempi di percorrenza degli autobus, a vantaggio dei cittadini che scelgono di lasciare a casa l’auto privata. I lavori ci consentiranno inoltre di riqualificare l’intera zona di via Portuense e viale Marconi, abbattere barriere architettoniche e rendere più rapidi e sicuri gli spostamenti sui mezzi pubblici”, spiega l’assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo.