Roma, Marra a processo per corruzione: il pm chiede condanna a 4 anni e mezzo

Raffale Marra ricevette "indibitamente" 367mila euro dal costruttore Sergio Scarpellini, per comprare un immobile in via Prati Fiscali poi intestato alla moglie. Chiesti per l'ex braccio destro del sindaco Raggi 4 anni e mezzo per corruzione.

Nessuna attenuate generiche e la confisca dell'immobile. Questa la richiesta della pubblica accusa, il pm Barbara Zuin, ai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Roma. Stando al capo di imputazione, Marra, nella sua qualità di pubblico ufficiale prima (dal 28 giugno 2011 al 9 aprile 2013) come direttore della Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio e poi (dal 9 maggio 2013 al 31 ottobre 2013) come direttore del Dipartimento partecipazioni e controllo Gruppo Roma Capitale e infine (dal 15 novembre 2013 all'11 febbraio 2014) come direttore dell'Ufficio di scopo del Comune di Roma, "riceveva indebitamente" 367mila euro dal costruttore Sergio Scarpellini per comprare un immobile in via Prati Fiscali, poi intestato alla moglie dello stesso Marra.



Per questa vicenda Scarpellini e Marra (che all'epoca era capo del Personale in Campidoglio) finirono in carcere il 16 dicembre 2016. L'imprenditore ottenne i domiciliari dopo qualche giorno. Marra, invece, lascio' Regina Coeli il 21 aprile del 2017 solo dopo aver presentato le dimissioni irrevocabili dall'amministrazione capitolina

Nel giustificare la richiesta di condanna di Marra, il pm Zuin ha detto che "il cuore del processo sta nel capire se questa dazione sia stata un prestito tra amici o invece, come ritiene la Procura, il 'prezzo' per piegare la pubblica funzione dello stesso Marra agli interessi del costruttore Scarpellini. Insomma, se fra i due ci sia stato un rapporto di amicizia o di corruzione" ha aggiunto il magistrato, che ha evidenziato come la restituzione dei soldi da parte di Marra all'imprenditore sia avvenuta soltanto a processo iniziato.