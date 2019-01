Roma, Metro A ferma tra Termini e Battistini. Collegamenti con bus sostitutivi

È interrotto da questa mattina il servizio della metro A di Roma tra le stazioni di Termini e Battistini per un guasto tecnico.

Atac ha attivato un servizio di bus sostitutivi. Termini: piazzale esterno stazione (Capolinea bus); Barberini>Battistini: via Veneto angolo piazza Barberini; Barberini>Termini: via Veneto angolo piazza Barberini e via Barberini/accesso metro; Spagna: via Veneto (uscita scale parcheggio Villa Borghese); Flaminio: piazzale Flaminio/capolinea tram; Lepanto: viale delle Milizie angolo via Lepanto; Ottaviano>Battistini: viale delle Milizie angolo via Ottaviano; Ottaviano>Termini: viale Giulio Cesare angolo via Ottaviano (fronte accesso stazione); Cornelia>Battistini: circonvallazione Cornelia; Cornelia>Ottaviano: largo Boccea; Battistini: via Mattia Battistini fronte stazione; Baldo degli Ubaldi e Valle Aurelia: via Baldo degli Ubaldi altezza uscite stazioni; Cipro: via Angelo Emo; Ottaviano: viale Giulio Cesare (uscita stazione).