Roma, Metro A senza tregua: servizio rallentato e stazione Barberini chiusa

Non c'è tregua per la Metro A di Roma: a causa di un intervento tecnico nella stazione San Giovanni, si è venuto a creare un rallentamento su tutta la linea. Come se non bastasse, chiusa per circa due ore la stazione Barberini.

La fermata di Piazza Barberini è rimasta chiusa dalle 9:30 alle 11:30 di giovedì mattina le “consuete” verifiche tecniche agli impianti di traslazione per un guasto alle scale mobili.

“Oramai i disagi per cittadini e turisti sono quotidiani, e non passa giorno senza che si registri un guasto tecnico o un rallentamento della linea – afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi –. È una vergogna a tutti gli effetti: nessuna città del mondo registra disservizi così frequenti e così pesanti come Roma, e il trasporto pubblico locale risulta indegno di una metropoli europea. Ricordiamo al sindaco Raggi che i cittadini pagano abbonamenti per un servizio che non viene erogato con regolarità, e ciò determina una palese violazione delle norme del codice civile. Se non si provvederà a rendere la metro capitolina efficiente e funzionante, sarà inevitabile una azione risarcitoria per conto di tutti gli abbonati Atac – aggiunge Rienzi –. Intanto il Comune farebbe bene a dimostrare sensibilità e attenzione verso gli utenti massacrati dai disservizi nel trasporto pubblico, disponendo la gratuità di bus, tram e metro per una intera giornata, come forma di indennizzo per i disagi subiti”.