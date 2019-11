Roma Metropolitane, Raggi nomina a tempo di record il liquidatore: è Mottura

Virginia Raggi nomina a tempo di record il liquidatore di Roma Metroopolitane, ad appena 24 ore dalla risposta del Tar del Lazio sulla sospensiva della delibera di liquidazione della partecipata: scelto Giovanni Mottura.

Il liquidatore, che ha accettato la nomina, resterà in carica per il tempo necessario al compimento di tutti i compiti e gli adempimenti stabiliti per legge in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione di Assemblea capitolina n.79 e dalla deliberazione della Giunta capitolina n.240.

Obiettivo dell’Amministrazione capitolina è garantire la continuità aziendale e il completamento delle infrastrutture, in particolare legate alla realizzazione della Metro C, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.