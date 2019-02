Roma-Milan, attesi 2mila ultras ospiti: occhi puntati su abusivi e bagarini

Roma-Milan nel mirino della Questura, terminato il tavolo in vista del match dell'Olimpico. Attesi nella Capitale circa 2mila ultras ospiti per la partita di domenica sera, ore 20:30.

L'apertura dei cancelli prevista alle 18.30 ma anticipata, per il solo settore ospiti, alle 17.30. Per la tifoseria ospite che giungera' nella Capitale con mezzi propri o minivan e' consigliata l'uscita autostradale "Roma nord" e, proseguendo sul grande raccordo anulare, l'uscita "via Flaminia centro". Per quanto riguarda i parcheggi, ai tifosi del Milan è stata riservata l'area di parcheggio di via Macchia della Farnesina, mentre per gli autoveicoli della tifoseria locale e' stata riservata l'area di Piazzale Clodio. L'AS Roma ha attivato un servizio di "Bus Sharing" denominato "BusForFun" per lo stadio Olimpico fino ad esaurimento posti. Da 3 ore prima dell'inizio dell'incontro e fino a 2 ore dopo sarà vietata la vendita per asporto ed il trasporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessita' confezionati esclusivamente in vetro, nella zona dello stadio Olimpico e nelle vie prospicienti.

Per l'occasione sarà istituita una 'task force' composta da personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Roma Capitale che vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie e sulla presenza di bagarini, parcheggiatori e venditori abusivi.