Roma, multe cancellate a vip e amici: 197 indagati, c’è anche Claudio Lotito

Multe cancellate da amici del Comune di Roma, maxindagine travolge 197 persone tra cui l'ex responsabile del dipartimento risorse economiche del Campidoglio, insieme tre dipendente, ed il presidente della Lazio Claudio Lotito.

L'indagine dei pm riguarda un periodo che va dal 2012 al 2014, con il numero uno dei biancocelesti accusato per concorso in falso e truffa dalla Procura di Roma. Una vera e propria "multopoli" che travolge dirigenti e funzionari del Comune tra cui Pasuale Libero Pelusi, ex responsabile del Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale.

Disposto il sequestro di più di un milione di euro, nei confronti di Lotito la cifra sequestrata è di oltre 26mila euro. Il sequestro preventivo ha riguardato anche una società di autonoleggio per circa 800mila euro.