Roma, nascondevano una pistola carica sotto a un ponte: arrestati

Gli agenti li hanno individuati quando i due sono tornati a recuperare l'arma: una Beretta con matricola abrasa e canna modificata per dotarla di silenziatore.

L'arma era nascosta sotto un ponte a Tor Tre Teste. Gli investigatori del commissariato Prenestino, diretto da Antonio Soluri, mentre pattugliavano in borghese il quartiere hanno notato D.F.F. di 27 anni e B.C. di 42 che, a bordo di uno scooter, costeggiavano lentamente il marciapiede delle vie commerciali. Gli agenti hanno così deciso di seguirli discretamente finché i due sono arrivati al ponte e hanno recuperato una pistola. A quel punto i poliziotti sono intervenuti e, dopo una breve colluttazione, li hanno bloccati e disarmati.

Durante le successive perquisizioni, nell'appartamento di uno dei due, è stata trovata anche della droga.

I due sono sono stati condotti a Regina Coeli, accusati di possesso e detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento. La pistola verrà ora esaminata dai tecnici balistici per stabilire la provenienza e per verificare se è stata utilizzata per compiere crimini.