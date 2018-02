Roma nella morsa del gelo: neve a bassa quota e cristalli di ghiaccio

A Roma arrivano le temperature più rigide dell'inverno: cristalli di ghiaccio e termometro appena sopra lo 0. Nei prossimi giorni verranno percepiti fino a -5 gradi nella Capitale.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha lanciato una nuova allerta meteo per la Regione Lazio. L'inverno non è ancora finito e una nuova ondata di freddo colpirà nelle prossime ore il Centro Italia, portando anche la neve a bassa quota.

Fiocchi bianchi per i Bacini Costieri Nord, il Bacino Medio Tevere, l'Appennino di Rieti, la zona dell'Aniene, i Bacini Costieri Sud e il Bacino del Liri, ma qualche spruzzata di neve potrebbe addirittura arrivare fino alla Capitale.

Si parte dalla serata di San Valentino: alle 22 del 14 febbraio, infatti, il termometro di Roma toccherà i 2 gradi, ma il vento freddo ne farà percepire -4.

La morsa del gelo proseguirà per tutta la giornata seguente: per i più mattinieri si prospetta un risveglio freddissimo, con 0 gradi, ma senza il rischio di rovesci. La temperatura percepita di 0 gradi, comunque, si protrarrà fino a metà mattina, quando l'asticella dei termometri si alzerà fino ai 2 gradi percepiti. Dall'ora di pranzo in poi, torna il vento freddo che nonostante i 7 gradi effettivi ne farà percepire dagli 0 ai -2.

Se una spolverata di neve colpirà i bassopiani dai 200 ai 400 metri di altitudine, il rischio che i cristalli di ghiaccio attecchiscano al suolo è comunque bassissimo. Nulla a che vedere, comunque, con la violenta nevicata che colpì Roma 8 anni fa, lasciando le strade e i tetti delle case della Capitale completamente imbiancati.

La Sala Operativa Permanente ha diffuso l'allerta del Sistema di Protezione Civile Regionale, ricordando che per ogni emergenza è possibile fare riferimento al numero 803.555.