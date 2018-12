Roma, “Nobel per la Pace a Mimmo Lucano”: in Campidoglio arriva la mozione Pd

Riace un modello di umanità ed accoglienza, merita il Nobel per la Pace. Il Pd porta la mozione in Campidoglio: "Il sindaco di Riace Mimmo Lucano diventi cittadino onorario di Roma".

È questa l'ultima proposta finita in consiglio comunale dei consiglieri dem, che rivendicano "l'attivita' istituzionale, riconosciuta anche da importanti organismi internazionali e descritta come modello dai media internazionali" di Lucano, che "ha dimostrato come il fenomeno delle migrazioni può essere governato e tramutarsi in una risorsa per il rilancio e la rinascita delle comunità locali". "Al tempo stesso chiediamo all'Assemblea Capitolina di aderire alla campagna per l'assegnazione del Nobel per la pace a Riace come esempio di umanita' solidale e modello di accoglienza e inclusione", scrive in una nota il capogruppo Giulio Pelonzi.

La richiesta, sottoscritta da tutti i consiglieri dem e aperta ad altre adesioni, tiene conto di quanto riaffermato nello Statuto di Roma Capitale che all'art. 1 comma 2 dichiara di improntare "l'esercizio delle sue funzioni e l'espletamento delle attività dei suoi Organi e degli Uffici al divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilita', l'eta' o le tendenze sessuali'. "Si chiede quindi all'Assemblea Capitolina - dichiarano i consiglieri dem - di sostenere e ampliare nella nostra città l'impegno politico e amministrativo per favorire le politiche di integrazione, in linea con gli obiettivi fissati nello statuto della Capitale che sono all'insegna della sua secolare vocazione di apertura, accoglienza e solidarieta'"