Roma, notte con doppietta di flambus: 4 casi nel 2019. Atac e Tpl sotto accusa

Doppietta di bus in fiamme nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 nella Capitale, entrambi in zona Eur: un “flambus” è stato spento su via di Vigna Murata, l'altro su via del Pattinaggio. Atac e Roma Tpl sotto accusa.

Il primo bus andato a fuoco, all'incrocio tra via di Vigna Murata e via Laurentina, è quello Atac della linea 723. Il mezzo, fa sapere l'azienda, era in servizio da 12 anni e sono ancora ignote le cause dell'incendio. A bordo non vi erano passeggeri perché il mezzo stava rientrando in rimessa. L'autista è rimasto incolume. È il terzo bus Atac a bruciare da inizio anno.

Il secondo bus è invece andato a fuoco su via del Pattinaggio. L'autobus in questione è di proprietà di Roma Tpl, linea 771.

Entrambi i roghi sono stati spenti dai Vigili del Fuoco.