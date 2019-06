Roma, notte di follia: danneggia auto e aggredisce poliziotti, arrestato

Un cittadino romano in via Cimone ha lanciato un secchio di immondizia su un'auto, si è scagliato contro un passante e ha colpito con calci e pugni gli agenti di polizia che lo avevano fermato.

L'uomo, un romano di 47 anni, ieri notte ha lanciato un secchio di rifiuti su un'auto parcheggiata in via Cimone, nel quartiere Monte Sacro, ha rotto uno specchietto retrovisore e ha aggredito un passante. Quando sono intervenuti gli agenti di polizia, li ha colpiti con calci e testate. È stato immediatamente arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

In via Farini, zona centrale di Roma, un'altra aggressione ai danni della polizia: un uomo di 23 anni originario della Costa d'Avorio è finito in manette con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.