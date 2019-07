Ancora cassonetti Ama in fiamme a Roma. È accaduto domenica in tarda mattinata su viale delle Medaglie D'Oro.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Roma-Medaglie D'Oro che hanno spento le fiamme con un estintore.

Indagini in corso per accertare le cause del rogo.