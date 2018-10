Roma, party M5S in riva al Tevere: Di Maio festeggia tra spritz e amatriciana

Party M5S in riva al Tevere. Nella sera di martedì è andata in scena a Roma la festa con Luigi Di Maio protagonista: spritz, amatriciana e danza del ventre per celebrare il reddito di cittadinanza.

Un battello risto-bar ormeggiato sul Tevere per brindare alla vittoria politica sui numeri del Def, ma non solo. Notte di festa in una super location per il Movimento cinque stelle, capitanato dal vicepremier Luigi Di Maio: "Stasera - dice il leader grillino arrivando al party - festeggiamo reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, truffati dalle banche che vengono risarciti e superamento della Fornero". Secondo quanto riportato da Adnkronos, Di Mario avrebbe fatto ingresso nel locale seguito dal sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, che opta per un outfit più sportivo: giubbotto di pelle e jeans. Ecco poi arrivare deputati, senatori e anche qualche ministro, tra cui il Guardasigilli Alfonso Bonafede e Alberto Bonisoli, titolare dei Beni culturali. Così tra un drink e l'altro, tra pizzette e un assaggio di amatriciana, parte la festa a 5 Stelle sul Tevere.

Andrea Caso (Commissione Finanze) tra i più scatenati in pista, mentre le deputate Marianna Iorio e Angela Masi si cimentano invece in una piccola esibizione di danza del ventre. Tutti vogliono parlare con Di Maio, che ride e scherza con i parlamentari del Movimento. Intorno alla mezzanotte il leader M5S lascia la festa, ma c'è chi si trattiene anche oltre le due.

Dall'ormai celebre balcone al barcone, il passo è breve. Il Movimento si lascia così alle spalle Def, spread e lotte europee per un'unica notte sulle sponde del Tevere.