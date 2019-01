Roma, paziente muore carbonizzato nel letto. Stava fumando una sigaretta

San Filippo Neri choc, paziente muore carbonizzato nel proprio letto. Secondo le prime ricostruzioni all'uomo, malato terminale, sarebbe caduta una sigaretta sul materasso, appiccando l'incendio.

Sul posto la polizia, che sta effettuando le indagini. Da chiarire le cause esatte del decesso: non è escluso che la morte sia avvenuta per cause naturali mentre fumava, e che a quel punto sia caduta la sigaretta che ha causato le fiamme. Sul corpo sono state trovate solo delle bruciature. Il rogo è stato spento immediatamente.