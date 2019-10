Roma pazza per il rum, c'è il festival italiano. Alla festa anche il Singita

Roma pazza per il rum: domenica 13 e lunedì 14 ottobre è tempo dello ShowRUM, l'Italian Rum Festival. Un evento internazionale, arrivato alla sua settima edizione, che si svolgerà presso il Centro Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center di via Giorgio Zoega, 59. Il Singita Miracle Beach è uno dei partner della manifestazione.

La rassegna, promossa da Isla de Rum in collaborazione con SDI Group, è diretta da Leonardo Pinto: riconosciuto a livello mondiale come uno dei maggiori esperti di rum in Europa. Lo scorso anno i partecipanti sono stati 3500, 50 i Paesi coinvolti e centinaia le etichette di rum in esposizione. Per questa edizione 2019, oltre alla vasta area espositiva, si potranno apprezzare le degustazioni guidate delle più grandi etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, che permetteranno ai visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

Il tocco del Singita Miracle beach sarà evidente al momento delle degustazioni, con i cocktail, ma anche nelle atmosfere tropicali che sapranno incantare i presenti. Fantasia, estro e professionalità per un impedibile colpo di coda d’estate nel cuore della Capitale. Il Singita Miracle Beach è ancora una volta protagonista di uno dei grandi eventi internazionali organizzati in questi giorni a Roma. Forte della sua esperienza con i locali Fregene, Marina di Ravenna e Malta il team del Beach Bar più amato dal popolo del web darà all’evento capitolino quel tocco di unicità che è tipico delle spiagge firmate Singita Miracle Beach e che con l’inverno alle porte sarà importante non perdere.

“Eventi come questi consentono di confrontarsi, sono occasioni di crescita ma anche di conoscenza reciproca. Lo ShowRUM in particolare è un viaggio affascinante fra le origini e le varie sfaccettature di uno dei distillati più apprezzati dagli intenditori. Partecipiamo con grande piacere ed entusiasmo, sicuri il nostro pubblico gradirà molto la possibilità di calarsi per qualche ora in un’atmosfera allegra e spensierata come solo l’estate in riva al mare sa regalare”, dichiarano Marco Falsarella, Claudia Serafini e Luca Iacoponi del Singita Miracle Beach.