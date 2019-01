Questa mattina nel Parco della Resistenza è stato trovato il cadavere di un senza fissa dimora, riverso a terra nei pressi del suo giaciglio di fortuna.

L'uomo e' verosimilmente deceduto la notte scorsa per il freddo. Il corpo non presenta alcuna lesione esterna. Nei pressi c'erano alcune bottiglie di superalcolici. Sul posto, i Carabinieri della Stazione Roma Aventino e del Nucleo operativo Roma Centro, in attesa del medico legale.