Roma, Piero Faletti nuovo delegato alla Sicurezza per la Lega

Grandi manovre della Lega sulla Capitale. I vertici Provinciali del partito di Matteo Salvini hanno scelto l'avvocato Piero Faletti come delegato sulla sicurezza “Lega Salvini Premier” per Roma e Provincia.

Quarantasette anni, nato a Varallo Sesia (VC) il 20/10/71, consegue la maturità classica nel 1990 presso il Liceo D’Adda di Varallo Sesia, e la laurea in giurisprudenza nel 1997 presso l’Università di Pavia, ha svolto il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri in forza alla Compagnia S. Pietro di Roma (Stazione Prati) negli anni 1997/1998. Avvocato dal 2001 con esame superato presso la Corte d’Appello di Roma. Abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori dl 2014.L'incarico è arrivato su comunicazione scritta del Commissario romano leghista On. Francesco Zicchieri, anche Coordinatore del partito nel Lazio.

Le prime parole del nuovo delegato alla sicurezza sono state di ringraziamento verso, il Segretario Matteo Salvini, gli Onorevoli Francesco Zicchieri, Claudio Durigon e Mauro Gonnelli. "Tra le priorità ci sarà la costituzione di in pool, capillare su tutto il territorio, che permetta al coordinamento sicurezza di poter ricevere ogni richiesta da parte dei cittadini e darne immediata risposta. Il sogno è quello di avere un responsabile sulla sicurezza, per ogni municipio ed in in ogni comune della provincia che possa essere la sentinella del coordinamento. Ci proponiamo l’apertura di una sede a Roma e l’organizzazione di un Convegno entro Natale come primo segnale del nostro impegno".