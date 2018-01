Roma più sicura: in calo furti e rapine, boom d'arresti. I dati della Questura

Roma è diventata una città più sicura: parola della Questura. Il bilancio del 2017 svela una diminuzione di furti, rapine e reati legati agli stupefacenti. Il numero dei delitti scende del 3,27% rispetto all'anno precedente.

Le statistiche del Questore Guido Marino svelano una Roma blindata, che vanta un segno "meno" accanto ai reati legati agli stupefacenti (-9,51%), nonché per rapine (-12,19%) e furti (-0,14%). Oltre 3.650 gli arrestati, +0,7% rispetto al 2016, e quasi 12mila i denunciati a piede libero (-8,3%).

In diminuzione anche i daspo emanati, 87 nel 2017 contro i 177 del 2016 e i 258 del 2015. La Questura rende inoltre noto che sono 20 gli sgomberi di immobili occupati effettuati lo scorso anno a Roma, a cui si aggiungono altre 86 operazioni di sgombero di singoli alloggi o gruppi di abitazioni, effettuati da Roma Capitale su ordine della magistratura in cui le forze dell'ordine hanno prestato ausilio. A Roma e provincia sono inoltre 93 strutture occupate, di cui 67 a scopo abitativo e 26 per altro uso.

Entusiasta il Questore, che sottolinea il grande impegno delle forze dell'ordine in tutto il 2017: "C'è stato un impegno costante e costantemente elevato. Non per enfatizzare o celebrare ma perché lo dice la cronaca e la vita di questa città e di questa provincia. Il bilancio per quanto mi riguarda è esaltante, ma che sia esaltante il mio direi che probabilmente non basta. È molto più importante che sia positivo il bilancio del cittadino, che è l'unico giudice insindacabile quando si parla seriamente di sicurezza e di ordine pubblico". "Il cittadino - ha concluso il Questore - però, deve sapere di poter contare sulla polizia e sulle forze di polizia sempre e comunque, a volte se lo scorda".