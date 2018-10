Roma, polemica social sulla borsa della Raggi. In soccorso arriva il marito

Virginia Raggi in giro con una borsa di Hermes da migliaia di euro. Tra conferme, smentite e fake news esplode la polemica social.

Ha fatto il giro del web la foto che vede il sindaco con la presunta borsa griffata, proprio pochi giorni dopo aver accusato i manifestanti di "romadicebasta" di indossare "borse firmate da mille euro come fossero magliette di Che Guevara". Ma a difendere Virginia Raggi scende in campo Andrea Severino, marito del sindaco M5S, che attraverso un video parla di "fake news" e replica: "Sono andato a spulciare nell'armadio di Virginia, che ancora deve rientrare alle nove e mezza di sera, e guardate un po' che ho trovato...la borsa Hermes da 9mila euro. Quasi quasi scappo con questa borsa e ci faccio una bella vacanzetta - ironizza Serverini - Poi scopro con stupore che non è di Hermes, ma di Maurizio Righini, un grandissimo artigiano di piazza di Spagna a Roma. Questa borsa costa su per giù 100 euro. E' una fake news inventata ad arte per screditare Virginia".