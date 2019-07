Un autobus della linea 451 dell'Atac è stato danneggiato mercoledì pomeriggio mentre era in transito su viale Palmiro Togliatti, in zona Centocelle.

A danneggiarlo un uomo che, per cause in via di accertamento, ha sferrato un pugno alla porta centrale del mezzo. L'autista, dopo aver fatto scendere la gente dall'autobus, ha chiamato i carabinieri della stazione Roma-Santa Maria del Soccorso. Nessuno è rimasto ferito. Indagini in corso.