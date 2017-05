Roma Pride, la parata si infiamma: sfilano anche i Vigili del Fuoco

Roma Pride, l'appuntamento si avvicina e la parata si infiamma. Anche i Vigili del Fuoco aderiranno alla manifestazione per i diritti della comunità lgbtqi.

Sfilata di gioia e colori tra le vie della Capitale, esplode il Roma Pride. La più grande manifestazione di persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender, queer e intersessuali (LGBTQI), in piazza per ribadire libertà ed orgoglio. Il maxi evento si arricchisce così dell'l’USB VVF – Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco - che aderirà al documento politico del Roma Pride e si unirà alla grande parata di sabato 10 giugno. “Stiamo assistendo a un momento di indebolimento dello stato sociale e di relativa perdita dei diritti legati alla persona, USB VVF è in prima linea per e nella difesa dei diritti di una categoria, quella dei vigili del fuoco, che più di tutte accusa la mancanza di diritti fondamentali: quello alla salute - poiché non abbiamo accesso all’INAIL - l’insicurezza nei luoghi di lavoro e la mancanza di contratto sono le espressioni estreme del nostro malessere. USB sta affrontando in tutta Italia forme di lotta attraverso stati di agitazione, scioperi, manifestazioni, flash mob, perché solo così, attraverso la piazza, si può riconquistare il diritto al e del lavoro. Ma è impossibile pensare di conquistare il diritto al lavoro senza affiancare chi lotta per i diritti essenziali della propria esistenza. Noi di USB crediamo che chi lotta per la libertà e i diritti non deve arrendersi fino a quando non avrà conquistato il proprio futuro nel rispetto dei valori costituzionali della nostra Repubblica.”

“E’ motivo di soddisfazione e di orgoglio – afferma Sebastiano Secci, Portavoce del Roma Pride – avere il supporto di una componente così importante del Corpo dei Vigili del Fuoco, perché dimostra quanto i valori del Pride superino i confini della comunità lgbtqi, per diventare di tutte e tutti.”