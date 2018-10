Roma, raffiche di vento record. Campidoglio: "250 interventi causa maltempo"

Alberi e rami in caduta libera e raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari. Effettuati in poche ore oltre 250 interventi, il Campidoglio: "Evento straordinario".

Chiusi i cimiteri capotolini e diverse ville storice, da Villa Paganini a Villa Ada, da Villa Aldobrandini a Villa Torlonia. Il Comune ammette le difficoltà, ma l'assessore alla sostebilità Ambientale Pinucci Montanari assicura: "Tutto il personale è all'opera h24 per mettere in sicurezza le strade della Capitale e per gestire le numerosissime richieste di intervento".

E mentre da via dei Sabelli a via delle Terme Deciane, passando per via dei Salesiani si registrano strade chiuse e disagi alla circolazione, nel Municipio III, in via Cabrio Casati, si registra la caduta di un ponteggio. Il forte vento ha infatti provocato lil crollo di una grossa impalcatura, che ah colpito un'auto in sosta,