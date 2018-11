Roma, Raggi assolta. Salvini: “Bene, ora giudichino i romani”

Matteo Salvini, amico di Roma ma all'opposizione. Il ministro dell'Interno accoglie con soddisfazione la notizia dell'assoluzione di Virginia Raggi, ma promette che non ci saranno sconti nel valutare l'operato dell'M5S.

"È una buona notizia, è giusto che ic ittadini giudichino un'amministrazione non in base alle indagini ch efiniscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita - ha commenentato Salvini - I romani giudicheranno l'amministrazione dei 5 Stelle in base a com eè messa Roma. È giusto che non siano le sentenze e i magistrati a decidere chi governa e chi va a casa", chiosa il vicepremier e leader della Lega.