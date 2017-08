Roma, Raggi travolta dalle dimissioni. Mazzillo lascia anche il Patrimonio

Roma, Virginia Raggi travolta dalle dimissioni. Mazzillo lascia anche la delega al Patrimonio.

Erano passate poche ore dal “salvataggio” in extremis del sindaco Raggi, che aveva tentato di ricucire la spaccatura all'interno della giunta grillina. Soltanto nella serata di lunedì la Raggi aveva infatti dichiarato: "Si cambia registro. Sono intervenuta personalmente per mettere fine alle polemiche e d'ora in poi non si tollerano deviazioni rispetto alle linea che ho tracciato". Una spaccatura diventata insanabile con l'ultimo atto dell'assessore Mazzillo, che ha rimesso la delega al Patrimonio a disposizione del sindaco. E' lo stesso Mazzillo a darne l'annuncio, anticipando, non senza polemiche, l'arrivo di due nuovi assessori: “Preso atto, attraverso una chat, dell'intenzione della sindaca di nominare altri due assessori: uno con delega ai lavori pubblici e l'altro con delega al Patrimonio e Politiche Abitative, senza avermi neanche informato, ho ritenuto di rimettere formalmente a disposizione della Sindaca le deleghe attinenti al Patrimonio già da stamattina. Ciò mi consentirà di concentrarmi, con ancor maggior impegno, per garantire la solidità dei conti di Roma Capitale in modo così da consentire alla Sindaca di attuare il programma di rilancio della Capitale".

Prosegue così la diaspora degli assessori nell'M5S, un'emorragia interna che rischia di travolgere il Campidoglio ed i futuri candidati. Come anticipato da Mazzillo sarebbe infatti già in corso la selezione per il nuovo titolare delle deleghe alla Casa e al Patrimonio, almeno fino al prossimo terremoto interno.