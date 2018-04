Roma, rapinatore seriale di market nasconde il bottino dietro un quadro

Nascondeva 800 euro, “bottino” di rapine, dietro la cornice di un quadro.

I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un rapinatore romano di 38 anni, ritenuto autore di due 'colpi' in un supermercato di via Prenestina e un altro di via Casilina, rispettivamente il 13 marzo e il 18 aprile scorsi.

Dopo l'ultima rapina, attraverso le diverse testimonianze supportate dai filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza elaborati dalla Settima sezione del Nucleo investigativo di via In Selci, i carabinieri hanno individuato e sottoposto a fermo l'uomo, con diversi precedenti analoghi. Nell'abitazione del rapinatore in largo Ferruccio Mengaroni, nel corso di una perquisizione, i carabinieri hanno scoperto 800 euro in banconote di piccolo taglio, nascoste dietro la cornice di un quadro e ritenuti bottino delle rapine. Le indagini dei carabinieri proseguono per verificare la responsabilità dell'arrestato in merito ad altri colpi commessi nella zona.