Roma-Real Madrid, biglietti rivenduti fino a 300 euro l'uno: presi 2 bagarini

Champions da incubo per l'As Roma e i suoi tifosi. Bloccati nei pressi dello stadio Olimpico due bagarini, che rivendevano biglietti, a seconda dei settori, ad un prezzo variabile tra i 150 e i 300 euro.

I due, entrambi extracomunitari tra i 40 ed i 50 anni, avevano ormai un sistema consolidato una volta agganciato il cliente, che veniva sistematicamente prima accompagnato a ritirare al bancomat, poi in un internet point a rinominare il biglietto. Per la coppia di bagarini sono così scattate sanzioni per 12mila euro.