Roma regina dei coupon: boom di ingressi scontati sulle spiagge del litorale

Peppino a Mare beach trionfa nella corsa ai coupon. Boom di ingressi scontati sulle spiagge, i più richiesti a Roma.

Spopola la moda del risparmio sul web, che non risparmia neanche il mare. A guidare questa speciale classifica, stilata da Groupon Travel, il litorale romano, con oltre 3.400 ingressi in spiaggia venduti, seguite da quelle del litorale toscano con 1.300 coupon venduti e dalle meraviglie del Cilento con più di 1.000 deal acquistati. Grande esclusa di questa classifica è la Liguria, che delizia ogni settimana i weekend dei milanesi con toccate e fuga al mare prima di partire per le vacanze di agosto. "Il podio degli stabilimenti balneari più venduti – assicura Groupon Travel - è tutto romano: campione di incassi lo stabilimento Peppino a Mare Beach con più di 1.000 ingressi in spiaggia scontati, seguito da Cabiria Slow Beach e da La Caletta”. Sul gradino più alto quindi due dei luoghi simbolo del mare di Ostia, seguiti a stretto giro da Fiumicino. Le mete più vicine e comode per i romani in cerca di refrigerio, in fuga dal traffico e dall'afa e della città. Romani i più attenti al risparmi quindi, ma anche alla comodità ed alla qualità.