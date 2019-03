Roma: Ristoranti nel mirino di Nas. Sequestrati cibi illegali, fioccano multe

Ristoranti nel centro di Roma vendevano alimenti privi di tracciabilità. In via Cernaia e via Gaeta, sequestrati 50 kg di alimenti.

I carabinieri della Compagnia Roma Centro, con l'assistenza dei colleghi dei NAS e del NIL, hanno eseguito controlli alle attività commerciali del quadrante tra stazione Termini, piazza dei Cinquecento e piazza della Repubblica. I titolari sono stati sanzionati per un totale di 4.000 euro. Al titolare di una pizzeria in via Palestro, i carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per 4.000 euro per le precarie condizioni igieniche e per le mancate procedure di autocontrollo. E’ stata disposta la chiusura precauzionale dell'attività.

Chiuso anche un centro massaggi in via Magenta, dove i carabinieri hanno scoperto la presenza di 4 dipendenti non regolarmente assunti. La titolare, 33enne della Thailandia, è stata contravvenzionata per 5.600 euro.