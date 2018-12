Roma, rubate 20 “pietre d'inciampo” in memoria delle vittime dell'Olocausto

Offesa alla Memoria di Roma. Rubate nella notte tra domenica e lunedì 20 "pietre d'inciampo", in ricordo delle vittime ebree dell'Olocausto.

Le installazioni dell'artista tedesco Gunter Deming, situate in via Madonna dei Monti 82, sono state strappate dal selciato e portate via. Le pietre rubate, dedicate a 20 membri della famiglia Di Consiglio, erano state installate il 9 gennaio del 2012. La denuncia arriva dall'Associazione Arte in Memoria.



Un gesto che ha visto la forte e repentina condanna del sindaco Raggi, che attraverso il proprio profilo social condanna il gesto: "Inaccettabile il furto di 20 pietre d’inciampo, realizzate in memoria dei cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento, nel rione Monti - scrive il sindaco - Un gesto che condanno con forza e profonda indignazione. La memoria esige rispetto.”