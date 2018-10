Roma, salute e solidarietà: pazienti psichiatrici “matti per la corsa”

Pazienti, famigliari e operatori del dipartimento di salute Mentale, Asl Roma 2, "pazzi" per la coesa. Domenica 4 novembre doppio appuntamento al Parco della Caffarella, con una gara agonistica e una camminata di solidarità; con visita ai siti archeologici del parco.

Si tratta di "Matti per la corsa, corriamo insieme", l'evento organizzato dall'Associazione di volontariato "Si puo' fare di piu'" in collaborazione con l'ASL Roma 2. "Abbiamo partecipato all'organizzazione di questo evento - ha affermato Flori Degrassi, Direttore Generale ASL Roma 2 - perche' crediamo che lo sport e il semplice camminare insieme rientrano a pieno titolo nell'ambito delle politiche di prevenzione e di miglioramento della salute psichica oltre che fisica. Tra i nostri obbiettivi la condivisione, il senso di solidarieta' e la lotta allo stigma."

"Venire alla gara e alla camminata" ha dichiarato Augusto Biondi, presidente dell'Associazione di volontariato Si puo' fare di piu' "sara' per diversi cittadini, utenti, familiari ed operatori un successo, in termini di partecipazione, socializzazione e integrazione. Correre e camminare insieme, e non soli, implementa lo spirito di condivisione, di integrazione e di solidarieta'." "La prima camminata storica in salute mentale", ricorda Massimo Cozza, Coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2 "fu organizzata a Trieste nel 1973 da Franco Basaglia, quando apri' le porte del manicomio, con in testa il famoso cavallo azzurro di legno con la pelle di carta pesta "Marco Cavallo", e usci' insieme a circa 600 internati fino a Piazza Unita' nel cuore della citta'. Oggi, a 40 anni dalla legge 180, invitiamo tutti, senza differenziazioni, a partecipare alla camminata a Roma al Parco della Caffarella"