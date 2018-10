Roma, Salvini scarica Raggi: “Oggi i romani sceglierebbero Giorgia Meloni”

Matteo Salvini scarica l'alleato pentastellato al Campidoglio e lancia la volata a Giorgia Meloni: "Le comunali di Roma? Col senno del poi altri avrebbero preferito che andasse in maniera diversa e che ci fosse un’altra donna".

L'allussione è ovviamente al leader di Fratelli d'Italia, con cui il vicepremier ha condiviso la corsa elettorale del 2016: "Con Giorgia ci dobbiamo vedere presto: sono contento di aver fatto con lei la corsa alle comunali di Roma l’altra volta - ricorda Salvini - Eravamo contro il mondo e, soprattutto per merito di Giorgia, siamo arrivati a tanto così dal vincere".

Un esternazione non particolarmente gradita a Giuliano Pacetti, capogruppo M5S in Campioglio, che tramite il proprio profilo Twitter ha risposto a tono: "Matteo Salvini, a noi non risulta che alle ultime comunali Giorgia Meloni fosse vicina alla vittoria. Te lo ha raccontato lei? Annamo bene".