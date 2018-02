Roma, scontro frontale tra bus e auto. 32enne muore sul colpo

Scontro frontale tra un autobus di linea della Roma Tpl e una Ford Fiesta, muore una donna.

E' accaduto intorno alla mezzanotte e mezza tra domenica e lunedì sulla via Ostiense all'altezza di via Pavullo Nel Frignano in zona Casal Bernocchi. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma capitale del gruppo Tintoretto.

Nello scontro la conducente dell'autovettura, una 32enne, è morta sul colpo. Secondo quanto ricostruito sino a questo momento la donna viaggiava in direzione Ostia a bordo di una Ford Fiesta, mentre il bus Tpl procedeva in direzione della Capitale. Poi lo scontro, quasi frontale, sembra che la donna si stesse spostando verso via Pavullo nel Frignano forse per girare ma non abbia visto il mezzo di linea.



Indagini sono comunque in corso per accertare l'accaduto. Disagi alla circolazione fino a questa mattina per rilievi e pulizia della strada.