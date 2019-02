Roma, sequestrano un'amica per svaligiargli la casa. Arrestata coppia di ladri

Chiudono in casa una loro amica e, dopo avergli sottratto le chiavi del suo appartamento, vanno a svaligiarglielo: arrestata dalla Polizia una coppia di rapinatori romani. Dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso.

Nella giornata di lunedì scorso, gli agenti del Commissariato Prati, diretto da Domenico Condello, hanno arrestato una coppia di italiani, di 44 e 40 anni, entrambi romani con precedenti, responsabili di rapina ai danni di una giovane donna.

La vittima si era incontrata alle 19:00 del 3 febbraio con uno dei due ladri, suo conoscente, in via dell’Archeologia (zona Casilino). I due insieme si sono recati presso l’abitazione di lei in zona Prati. Entrati nell’appartamento, la donna ha riposto degli oggetti di valore in un armadio e, nella circostanza, poiché l'uomo svolge attività di muratore, gli ha mostrato la sua cassaforte a muro, chiedendogli un parere circa la sua sicurezza. Poco dopo, sempre in compagnia dell’amico, la donna è ritornata nel luogo d’incontro per entrare nell’appartamento dell'altro rapinatore, amico dell’uomo ma sconosciuto alla donna.

Dopo essersi intrattenuti insieme, i due malviventi, con una banale scusa, hanno lasciato l’appartamento dicendo all’amica che sarebbero rientrarti poco dopo. La vittima vedendo che le due persone non facevano rientro si è resa conto di essere stata chiusa all’interno dell’appartamento e che dalla sua borsa erano sparite le sue chiavi di casa.

A questo punto con il suo cellulare, ha chiamato il N.U.E. 112 ed è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato dell’autoradio Romanina e da una squadra dei Vigili del Fuoco, a cui ha raccontato l’accaduto.

Immediatamente, gli agenti del Commissariato Prati hanno fatto irruzione nell'abitazione della vittima, sorprendendo la coppia di rapinatori. Accompagnati presso il Commissariato di San Basilio diretto da Agnese Cedrone, i due sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.