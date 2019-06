Roma, si dimette consigliere M5S. Tranchina lascia: è l'inizio della fine?

Il consigliere capitolino M5s Fabio Tranchina giovedì in tarda serata ha comunicato le sue dimissioni dall'Aula Giulio Cesare.

"Mi sono dimesso per motivi personali ma sono e resto fermamente convinto del valore del Movimento 5 Stelle", spiega Tranchina su Facebook. Al suo posto dovrebbe subentrare qualora accettasse Massimo Simonelli, che nel 2016 alle comunali ha raccolto 334 preferenze, visto che per la precedente surroga - quella temporanea di Marcello De Vito - i 4 nomi precedenti in lista avevano declinato perché già eletti in altre istituzioni.

"Vogliamo ringraziare Fabio per l’apporto che ha dato alla nostra squadra in questi anni - scrive il profilo M5s Roma - fa parte della nostra grande famiglia e ne farà parte sempre".