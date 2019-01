Roma sommersa da rifiuti: la differenziata è un dilemma. Video-parodia virale

Roma sommersa da troppi rifiuti, fare la differenziata è una missione impossibile. O forse, paradossalmente, anche troppo facile. Il video del duo Monti-Finocchiaro conquista i social e diventa virale.

A metà tra parodia e denuncia, per scherzare ma anche sensibilizzare e richiamare l'attenzione su di una vera e propria emergenza. Lo sketch delle due attrici vede Angela Finocchiaro chiedere alla collega come si faccia la differenziata a Roma, con le due alle prese con il surreale tentativo di identificare i cassonetti, sommersi da montagne di spazzatura. Un siparietto improbabile, in cui si dividono con cura plastica e carta salvo poi lasciare tutto su cumoli di sacchetti indifferenziati.

Il video, dal titolo "La grande monnezza", ha in breve fatto il giro del web, con oltre 90mila visualizzazioni solo su Facebook. L'attrice Maria Amelia Monti, che ha pubblicato lo sketch tramite il proprio profilo, ha accompagnato il tutto con un appello preciso: "Roma ha raggiunto un picco di disorganizzazione e spazzatura alla fine del 2018, iniziamo il 2019 con il passo giusto, vogliamo Roma pulita". Un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni, con l'attrice che chiama in causa Virginia Raggi, Matteo Salvini, Matteo Renzi ed anche Francesco Totti.