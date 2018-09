Roma, sospetto pacco bomba vicino alla lapide di Moro: solo un falso allarme

Paura in via Stresa: segnalato pacco sospetto vicino alla lapide commemorativa in onore di Aldo Moro e della sua scorta. Ma era solo un falso allarme.

Un passante ha segnalato al numero di emergenza 112 la presenza di uno strano oggetto in cuoio, simile ad una cintura, con degli involucri di carta, sul marciapiede di via Stresa, poco distante via Fani. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito tutte le verifiche del caso sul pacco.

Gli artificieri hanno controllato l'oggetto sospetto con l'utilizzo di un robot, ma il pacco non conteneva nulla di pericoloso o che potesse offendere. Si trattava solo di una semplice cinta di pelle. Al vaglio dei carabinieri tutte le ipotesi per capire se l'oggetto sia stato lasciato volontariamente o accidentalmente.

Durante le verifiche, il perimetro è stato isolato e transennato, creando traffico su tutta la zona.