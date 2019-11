Roma sott'acqua, pioggia record: mai così tante precipitazioni in autunno

di Claudio Roma

Sette perturbazioni in 21 giorni e altre due in arrivo nelle prossime ore: per Roma, città storicamente non abituata a tanta pioggia, è il nuovo record di precipitazioni con 206 mm, il doppio del quantitativo medio stagionale.

Dunque, in appena venti giorni sulla città è venuta giù il 94% della pioggia della media stagionale, quella che i meteorologi calcolano per ogni stagione su una base dati almeno decennale. Sia chiaro: secondo le statistiche, novembre resta il mese più piovoso dell'anno ma mai come in passato il 2019 farà da elemento perturbatore della statistica che in una città come Roma difficilmente supera le medie.

Considerato che l'Italia è una delle regioni europee dove è più piovuto in questo autunno, peggio di Roma è andata alle altre città italiane. A Genova sono caduti 410 millimetri (+220%), a Milano 258 (+197%) e a Venezia i danni veri li ha fatti l'acqua alta perché quella caduta dal cielo è stata con 101 millimetri il 74% in più della media. A Napoli, infine, sono caduti 454 millimetri d'acqua, il 224% della pioggia media nello stesso periodo.

Un aiuto per chi non sa fare di conto: per i romani 206 millimetri d'acqua in 20 giorni significa che è venuta giù una colonna alta oltre due metri. (Fonte dei dati Meteo Expert)