Roma: stop a venditori abusivi, lucchetti e brindisi. Ecco i nuovi divieti

Stop a venditori abusivi, a persone ubriache e bici sui bus, ai lucchetti degli innamorati sui monumenti ed ai bagni nelle fontane. Sono solo alcuni dei nuovi divieti previsti nel nuovo regolamento di polizia urbana del Campidoglio.

Il testo del regolamento è stato approvato nelle commissioni di competenza e ora passerà al voto dell'aula Giulio Cesare. Ecco i principali nuovi divieti.

Sarà vietato: offrire e vendere servizi e merci fuori dalle disposizioni di legge, vedi i venditori abusivi che spesso riempiono i marciapiedi del centro storico; espletare i propri bisogni fisiologici all'aria aperta, stare nudi o seminudi in luoghi pubblici, a meno che non ci si trovi in uno stabilimento balneare; di potersi arrampicare, sdraiare o sedere su monumenti, reperti storici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale verticale, inferriate, fabbricati, muri di cinta e similari; vietato anche consumare cibi o bevande in modo scomposto vicino ai monumenti.

Nella lista anche lo stop alla moda dei lucchetti "dell'amore", appesi soprattutto dai giovanissimi agli arredi urbani della città, e a quella di affiggere manifestini, autoadesivi e simili su beni pubblici.

Un altro punto del regolamento obbliga gli esercenti deglii esercizi pubblici di consentire l'utilizzo dei servizi igienici a favore della clientela. I bagni dovranno essere tenuti in piena efficienza e puliti.

Inoltre a tutti i cittadini e turisti della Capitale deve essere garantita la "piena e libera godibilità delle fontane storiche". Per questo motivo è vietato farci il bagno, anche solo parzialmente, lavare indumenti al loro interno, far abbeverare gli animali, sedersi, sdraiarsi o arrampicarsi su di esse. La tutela si estende dalle fontane storiche anche ai cosiddetti "nasoni", che devono essere fruibili da tutti.

Ma i divieti non finiscono qui. Secondo l'articolo 6 del regolamento, nei mezzi di trasporto pubblici sarà vietato salire ubriachi, sotto effetto di sostanze stupefacenti, mendicare, cantare e bere alcolici. Non sarà inoltre permesso portare oggetti pericolosi, per dimensione o forma, biciclette, monopattini o skateboard, ad eccezione delle persone con disabilità o autorizzate dal gestore. Basta anche ai brindisi sotto la luna e al rito della birra all'aperto in piena notte nelle aree del centro di Roma e della movida.

Confermato poi l'allontanamento dei centurioni dai siti di interesse storico e archeologico della Capitale.

Infine niente più lenzuola o mutande stese davanti alle finestre, una tradizione antica nei vicoli del centro storico di Roma, ormai parzialmente in disuso vista la progressiva perdita di residenti dei rioni storici.