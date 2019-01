Roma, svastica e offese sulla serranda del circolo Pd: “Gesto stupido e vile”

Una svastica e un insulto sono comparsi mercoledì mattina sulla saracinesca del circolo Pd di via dei Cappellari, nel Centro storico di Roma. A comunicarlo è il segretario regionale Bruno Astorre, che ha pubblicato la foto sul suo profilo Facebook.

"Esprimo piena solidarietà e vicinanza da parte mia e di tutto il Pd Lazio al segretario del Circolo di via dei Cappellari, Fabrizio Barbone - scrive Astorre - agli iscritti e agli attivisti che sono stati vittima di offese di stampo neonazista. È evidente che i circoli dem danno fastidio per la loro attività nei territori e per essere sempre più punti di riferimento democratici e aperti a tutti i cittadini, a difesa dei loro diritti e di progetti per i quartieri e le comunità. Ci auguriamo che al più presto possano essere individuati gli autori di un gesto stupido quanto vile".

"Ancora una volta questa mattina - gli fa eco Mariano Angelucci, vice segretario Pd Roma - un circolo del Partito Democratico di Roma è stato oggetto di atti vandalici. Sulla serranda del circolo PD Centro Storico e' stata disegnata una svastica. Un altro atto indegno che segue i molti degli ultimi mesi. Non ci facciamo intimidire. Solidarietà a tutti gli iscritti e al coordinatore del circolo Barbone. Questi gesti non devono essere sottovalutati".