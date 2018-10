Scuole in sicurezza, cessa l'allarme maltempo, arriva il via libera del Comune: mercoledì 31 ottobre lezioni regolari in tutti gli istituti capitolini.

Le previsioni meteo infrangono i sogni di migliaia di studenti, che speravano ancora in pioggia e vento per un maxi-ponte in vista della festa di Ognissanti. Nulla da fare, per molti toccherà "accontentarsi" delle festività canoniche.