Roma, tornano i minibus elettrici dopo 2 anni: il primo su via del Corso

Torneranno a girare per il centro di Roma i minibus elettrici: mancavano dal 2017. I primi a venir messi su strada, ad aprile, saranno quelli della linea 119 che percorrerà tutta via del Corso, da piazza Venezia a piazza del Popolo. Ma sarà un inizio “soft” per testare l'affidabilità dei nuovi mezzi.

Lo comunica il presidente pentastellato della Commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno in un video su Facebook "Ad aprile si parte con i bus elettrici. Abbiamo studiato i percorsi di queste linee attesissime da anni. Inizieremo con la linea 119 e poi a giugno con la 117. La prima seguirà l'asse piazza del Popolo-piazza Venezia, la seconda l'asse di Monti tra San Giovanni e Largo Chigi".

"Inizieremo in maniera relativamente contenuta - ha aggiunto - per testare l'affidabilità dei primi 25 mezzi per poi valutare di estendere la rete. Stiamo lavorando a un ipotesi di senso unico per via del Corso in modo da aumentare gli spazi per i pedoni, per consentire loro di camminare in sicurezza".

Nei mesi scorsi il Campidoglio aveva annunciato che dalla primavera del 2019 nel centro di Roma sarebbero tornati a circolare i primi esemplari dei 60 mini bus elettrici, fermi da ottobre 2017 per la cessazione del contratto con la ditta che si occupava delle batterie per l'alimentazione. Da aprile sarà nuovamente in funzione la prima delle quattro linee - 116, 117, 119 e 125 - percorse da queste piccole vetture da 23 posti tra seduti, in piedi e per disabili.