Roma Tpl in sciopero lunedì 29 maggio. Odissea infinita degli stipendi

Continua l'odissea di Roma Tpl. I lavoratori delle linee periferiche romane di trasporti gestite dalla società privata sciopereranno lunedì 29 maggio dalle 8.30 alle 12.30.



La richiesta dei dipendenti di Roma Tpl è semplice: esigono i propri stipendi e il rispetto dei diritti contrattuali quali l'indennità Erg e le quote nei fondi pensionistici.

Come denuncia l'unione sindacale di base, è da due mesi che i lavoratori del Consorzio non percepiscono retribuzione. Nonostante le relazioni dettagliate inviate dall'Usb alla Procura della Repubblica, al sindaco Virginia Raggi e al Dipartimento Mobilità e Trasporti la situazione per ora non pare sbloccarsi.

Intanto, da lunedì 22 maggio per Roma Tpl è già estate. Il presidente della commissione capitolina Mobilità Enrico Stefàno ha infatti annunciato tramite il sito muoversiaroma.it che l'orario estivo a corse ridotte per le linee del Consorzio è già entrato in vigore. Questo per ovviare alla mancanza di mezzi che non permetteva di garantire il servizio regolare sulla rete periferica.

L'agitazione di lunedì 29 maggio non interesserà la rete Atac, quindi bus, tram, metropolitane e ferrovie locali funzioneranno regolarmente.