Roma Tpl: "Stipendi dal Comune e revoca dell'appalto". Linea dura M5S

Questa amministrazione è al fianco delle sacrosante rivendicazioni portate avanti dai lavoratori: è infatti incomprensibile e fuori da ogni logica che gli stipendi non siano stati tuttora loro corrisposti. Roma Tpl contravviene nuovamente agli accordi presi con il Campidoglio e con i lavoratori: la nostra pazienza, proprio come la loro, ha un limite. Per questa ragione abbiamo deciso di andare fino in fondo avviando le procedure per il pagamento diretto degli stipendi, così come ha già ricordato l’assessore Meleo, pur fra mille resistenze da parte dell’azienda nel fornirci i dati.

Nello specifico, abbiamo sbloccato i fondi per il pagamento degli stipendi di marzo e aprile, adesso è questione di giorni e saranno erogate le due mensilità. Per quanto riguarda lo stipendio di maggio abbiamo confermato che è nostra intenzione effettuare i pagamenti in forma diretta, raccogliendo gli Iban dei lavoratori. È una procedura non immediata, quindi nell'incontro di oggi non abbiamo potuto garantire sui tempi.

Ci vorranno forse tre o quattro settimane, ma l’intenzione è questa: i lavoratori meritano rispetto e l’amministrazione lo esigerà a tutti i costi da Roma Tpl. Altrimenti stiamo seriamente pensando di revocare l’appalto".