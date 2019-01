“Roma trappola per disabili”, la denuncia dell’ex Pd Ileana Argentin

Roma trappola per disabili, abitata alla "vergognosa normalità dell'inacessibilità". La denuncia sulle quotidiane difficoltà su strade e mezzi pubblici della Capitale arriva da Ileana Argenti, presidente dell'Associazione Aida Onlus, che punta il dito contro l'amminsitrazione M5S.

"Dobbiamo ringraziare la Raggi e la sua giunta, che fanno tante chiacchiere ma ancora dopo anni di amministrazione non hanno risolto nulla sulla grave questione delle barriere architettoniche e della fruibilita' nella Capitale - ha spiegato l'ex deputata Pd Questa mattina, così come succede dall'inizio della settimana le Metro della nostra citta', sono invivibili per i romani, soprattutto per le persone con handicap. I disabili infatti, non solo non trovano la giusta accessibilità come sempre ma a causa del cattivo funzionamento delle vetture non riescono neanche ad entrarci dentro. La folla di gente rende impossibile accedere con una carrozzina, non c'è spazio. Aumentate le corse, fate qualcosa non si può aspettare che passino una media di 5 vetture per poter entrare", conclude Argentin.