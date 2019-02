Roma, travolgono motociclista e fuggono: presi turisti pirati della strada

In auto travolgono giovane motociclista, lasciandolo gravente ferito, per poi darsi alla fuga. Fermati dalla Polizia Locale 3 turisti francesi in visita a Roma, indagati per lesioni gravissime, fuga e omissione di soccorso.

I tre si trovavano in via Settembrini nella serata del 21 febbraio, quando, a bordo della propria auto, hanno colpito violentemente una moto, scaraventata contro una seconda auto in sosta per poi darsi alla fuga. Il motociclista, un ragazzo italiano di 23 anni, in seguito lo scontro è stato trasportato all'ospedale S. Spirito, riportando lesioni gravissime.

Le prime verifiche hanno fatto emergere come l’autovettura fosse stata presa a noleggio, presso un'agenzia presso l’Aeroporto di Fiumicino, da un cittadino di nazionalità francese. Dalle successive verifiche, incrociando le informazioni dalla Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Fiumicino, si è scoperto che la prenotazione di un volo a nome dello stesso per ail programma per il giorno 24 febbraio. Al fine di rintracciare il responsabile prima che lasciasse il territorio nazionale, sono state quindi avviate ulteriori e complesse indagini, in collaborazione con i caschi bianchi del Gruppo Centro, ex "Trevi", che hanno portato all'individuazione dell’autovettura nelle vie del Centro Storico, in zona piazza di Spagna. Dopo diverse ore di appostamento sono state fermate per accertamenti tre persone, due uomini ed una donna, tutti di nazionalità francese, mentre salivano a bordo del veicolo. Condotti presso l'ufficio di fotosegnalamento del Comando di via della Consolazione, veniva accertata l'identità del conducente e si procedeva nei confronti di L.B., di anni 22, per i reati di lesioni gravissime, fuga e omissione di soccorso. Gli altri due giovani ora sono indagati in concorso per il reato di omissione di soccorso ed il veicolo è stato posto sotto sequestro.