Roma, ritrovato il furgone Ama rubato. Il furto alla vigilia di Roma-Liverpool

È stato ritrovato il furgone dei rifiuti rubato il 1 maggio che aveva fatto scattare l'allerta anti-terrorismo.

Il veicolo dell'Ama, infatti, aveva libero accesso alle zone Ztl di Roma e sarebbe potuto essere utilizzato per arrivare in pieno centro. Il furto, inoltre, era avvenuto a poche ore dal Concertone di San Giovanni e ad un giorno di distanza dal match Roma-Liverpool, due eventi con un altissimo richiamo di pubblico e tifosi.

Mercoledì mattina il furgone era parcheggiato in via dei Prati di Papa, all'altezza del civico 50. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e i Carabinieri del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici.