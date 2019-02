Roma, turista colto da malore muore sulla scalinata di Trinità dei Monti

Turista francese colto da malore muore sulla scalinata di Trinità dei Monti, a pochi passi da piazza di Spagna.

La tragedia è avvenuto mercoledì 20 febbraio, nel pieno centro di Roma. A chiamare i soccorsi sono stati due agenti della polizia locale del Gruppo "ex Trevi", in servizio di controllo a piazza di Spagna. Ambulanza e personale medico sono giunti sul posto e hanno tentato di rianimare l'uomo, ma non c'è stato niente da fare. L'ambasciata francese sarebbe stata avvsisata della morte dell'uomo, un 52enne.