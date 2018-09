Roma: camion bar - urtisti, fuoco amico di Cristina Grancio su Andrea Coia

Gli urtisti diventano “categoria storica” ma per Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, lo spettro dell’invasione del centro di Roma è dietro l’angolo.

“Si profila una santa alleanza bipartisan per concedere nuovamente agli urtisti e ai camion bar di invadere le aree monumentali più pregiate della città. Sarebbe un grave errore compromettere il decoro e l'immagine dei luoghi che il mondo ci invidia, rinnegando le scelte meritorie adottate in proposito dall'Amministrazione Marino e confermate dai tribunali amministrativi”. Queste le dichiarazioni della Grancio all'approvazione dell'emendamento in Consiglio regionale che ha riconosciuto ai venditori di souvenir, i cosiddetti urtisti, la qualifica di “categoria storica”, aprendo la strada ad una possibile revisione allo sgombero disposto nel 2014 dal Colosseo e da alcuni dei luoghi storici più rilevanti della Capitale.

“È in discussione- dichiara la consigliera capitolina- la qualità dei siti che rappresentano l'immagine dell'Italia nel mondo. Mi auguro che le dichiarazioni possibiliste già rilasciate dal presidente della commissione Commercio, Andrea Coia, non configurino l'ennesima capitolazione di fronte agli interessi corporativi. Un turismo rispettoso dei luoghi e un commercio non invadente sono presupposti indispensabili per mantenere il decoro del centro storico di Roma, tutelato dall'Unesco come patrimonio dell'umanità”