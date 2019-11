Roma, Ztl alle 19. Guerra Confcommercio-Comune: “Gravissimo, M5S riapra metro”

Cambiano gli orari della Zona Traffico Limitato del centro di Roma, da dicembre varchi attivi fino alle 19 per tutto il periodo natalizio. La misura tanta voluta dal Comune M5S, Enrico Stefàno su tutti, ha fatto scatenare l'ira della Confcommercio che reputata la decisione gravissima per le attività della zona anche per colpa delle metro del centro che, dopo mesi e mesi, sono ancora chiuse.

“È gravissimo che si prosegua nell'attuazione di una misura chiaramente penalizzante per le attività produttive del Centro Storico di Roma”, dichiara in una nota il presidente di Confcommercio Centro di Roma, David Sermoneta.

“È gravissimo - prosegue Sermoneta - che da oltre un anno non siano mai state messe in atto misure per fronteggiare la chiusura delle metropolitane di Barberini, Spagna e Repubblica ed il blocco delle scale mobili del più importante parcheggio di collegamento con il Tridente. È oltremodo gravissimo - conclude la nota - che non venga tenuto in considerazione il parere dell'assessore al commercio Carlo Cafarotti”.

Sermoneta fa riferimento alla dichiarazioni di dell'assessore Cafarotti di alcune settimane fa dove invitava il consigliere Stefàno a rivedere la decisione di prolungare la Ztl in quanto Roma “non è Oslo”.